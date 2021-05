Depois do sucesso de "Faz Gostoso", Tyoz juntou-se novamente a Blaya, desta vez para um tema em nome próprio. O single "over time" estreia-se esta sexta-feira, dia 21 de maio, em todas as plataformas digitais.

"Comecei aventurar-me há pouco tempo a lançar as minhas músicas", conta o jovem músico ao SAPO Mag, lembrando que é o autor de temas como "Nada Mais", de Fernando Daniel, ou "Perto de mim", de Syro.

Veja no vídeo a apresentação de "over time":

Tyoz, artista e compositor, estreou-se na música aos 14 anos através do YouTube. Aos 18 anos, o artista começa a compor para outros artistas, sempre com o objectivo de um dia vir a ter uma carreira em nome próprio.

Em 2020, Tyoz lançou "Don’t Need You" e "About Us", com Dinoise.