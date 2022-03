"Desde a primeira hora que a Guarda se mostra solidária com o povo ucraniano. O município empreende mais uma ação, desta vez através do Teatro Municipal da Guarda e da sua equipa técnica, com o concerto solidário 'Juntos pela Ucrânia'", refere a autarquia.

Para o concerto, estão convidados artistas locais "de várias áreas musicais e estéticas (pop, rock, fado, hip-hop, tradicional, blues)", nomeadamente Sexta Feira Santa, Trivenção, Volta e Meia, 100 Ensaios, Rock Out, Power Marc, Tânia Patrício, Tiago Sami Pereira e Menfis x Costa. A banda UHF também estará presente.

Segundo a autarquia, "estes artistas prometem uma noite animada e, sobretudo, solidária".

Quem assistir ao concerto pagará cinco euros (ou mais, se assim entender), e "o valor total amealhado será entregue à Caritas Diocesana da Guarda para a Ajuda à Ucrânia".

"No espaço estarão também disponíveis contentores para quem quiser contribuir com outros bens, principalmente de higiene pessoal e produtos alimentares não perecíveis", acrescenta.

A Rússia lançou a 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já causou pelo menos 691 mortos e mais de 1.140 feridos, incluindo algumas dezenas de crianças, e provocou a fuga de cerca de 4,8 milhões de pessoas, entre as quais três milhões para os países vizinhos, segundo os mais recentes dados da ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas a Moscovo.