A banda ucraniana Jinjer vai regressar a Portugal no próximo ano para um concerto no Lisboa Ao Vivo no dia 2 de junho, anunciou na terça-feira a promotora Amazing Events.

Depois da estreia em Portugal, quando atuaram em Cascais, em 2016, os Jinjer voltaram ao país em 2019 para o Vagos Metal Fest, onde deram um espetáculo que ficará na história do festival. Os bilhetes já estão à venda, pelo preço de 25 euros.