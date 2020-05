Depois de mais de 20 edições, as Festas do Pijama do SAPO Mag chegam ao fim. Ao longo de mais de dois meses, e enquanto todos estávamos em casa, dezenas de artistas estiveram à conversa e fizeram pequenas atuações no Instagram do SAPO, que foram acompanhadas por milhares de espectadores de todo o mundo - pode ver aqui todas as edições.

Com a terceira fase do desconfinamento prestes a começar, achamos que é uma boa altura de arrumar o pijama no armário e, por isso, esta quinta-feira, dia 27 de maio, a rubrica chega ao fim. O convidado da última edição é Silva, músico brasileiro que editou recentemente um álbum gravado ao vivo em Lisboa.

A entrevista poderá ser acompanhada no Instagram do SAPO a partir das 18h00 (hora de Portugal continental; 14h00 no Brasil) e será disponibilizada pouco depois aqui no SAPO Mag.

Já próxima segunda-feira, dia 1 de junho, o SAPO Mag vai inaugurar uma nova rubrica com convidados musicais que nos (e vos) acompanhará durante o verão. Não perca mais novidades em breve.