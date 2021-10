Um encontro de talentos. Foi o que aconteceu quando Diego Figueiredo e Celeste Caramanna decidiram fazer música juntos. O brasileiro é reconhecido como um dos maiores violonistas do mundo. Celeste, com a potência e suavidade que parecem antagónicas, mas não são, é uma jovem cantora que conquista admiradores por onde passa.

Os artistas vão reencontrar-se por ocasião do Womex (a decorrer de 27 a 31 de outubro no Porto) e aproveitam para dividir o palco em atuações descontraídas que chamam de ensaios abertos - na Letraria do Porto, no dia 30 de outubro, e na Letraria de Braga, no dia 31. No dia 3 de novembro, o duo estará no Som no Coreto, em Lisboa.

Premiado duas vezes como um dos melhores violonistas do mundo pelo Festival de Montreux e nomeado ao Grammy 2020, Diego tem mais de 20 álbuns e já tocou com nomes como Gilberto Gil, Renato Teixeira, Carlinhos Brown, Geraldo Azevedo, Osvaldo Montenegro, Kenny G, Larry Corryel, John Hart, Terrel Stafford, John Clayton e Cyrille Aimée, entre muitos outros, além de ter fãs famosos declarados como George Benson e Pat Metheny.

O artista está entusiasmado em regressar a Portugal, onde já se apresentou por diversas vezes em diferentes cidades.

“Eu tenho uma ligação muito forte com Portugal desde 2006 quando fiz minha primeira tour. Passei por Lisboa, Porto, Braga, Vila Real e Bragança, no Douro jazz. Estive também em Chaves, Régua, Portalegre e Figueira da Foz. Eu me lembro muito bem dos concertos que fiz. Estou muito feliz de poder voltar para participar do Womex e fazer esses shows”, diz Diego, que tem 27 discos na carreira - o último, “Antarctica”, com grande sucesso nas rádios americanas.

Já Celeste Caramanna correu o mundo com a sua bela voz: Itália, Brasil, França, Bélgica, Irlanda, Holanda, Portugal e Grã Bretanha. Admiradora da música brasileira, a italiana fez a primeira parte de concertos de Milton Nascimento, Nando Reis e Martinho da Vila pela Europa.

“Eu amo cantar e estar no palco. Na verdade é isso que eu gostaria de fazer a todo minuto se fosse possível. Cada vez que canto e subo num palco é diferente de qualquer outro, nunca tenho a mesma sensação duas vezes”, afirma.

Celeste e Diego conheceram-se numa atuação que fizeram juntos em Londres, em 2019, com um ícone da bossa nova, Roberto Menescal. A partir daí começaram a pensar noutros projetos juntos.

“Quando o Diego se encontra ali com seu violão, ora selvagem e ora domesticado, criam-se atmosferas ainda mais inusitadas e intensas. O som que sai do seu violão atinge tudo e a todos. E eu me deixo atingir cada vez mais, e entramos num mundo desconhecido. Nesse instante, nascem momentos únicos”, diz Celeste Caramanna.

Diego Figueiredo também elogia a parceira de palco. “A Celeste é muito talentosa. Apesar de italiana, canta muito bem em português, tanto bossa quanto jazz”.

Nas atuações em Portugal, os artistas terão números juntos e separados, com um repertório variado de grandes clássicos da música e alguma improvisação.

CELESTE CARAMANNA E DIEGO FIGUEIREDO EM PORTUGAL

PORTO

Quando: 30 de outubro, às 19h30 (a casa abre às 18h30)

Local: Cervejaria Catraio

Morada: Rua de Cedofeita, 256

Bilhetes: entrada livre

BRAGA

Quando: 31 de outubro, às 19h00 (a casa abre às 18h30)

Local: Letraria Vila Verde

Morada: Av. Prof. Machado Vilela, 147 – Vila Verde

Bilhetes: entrada livre

LISBOA

Quando: 3 de novembro, às 17h00

Local: Som no Coreto

Morada: Rua Manuel Godinho de Herédia, 2 – Restelo

Bilhetes: 20 euros

Reserva: somnocoreto@gmail.com