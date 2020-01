De acordo com o agenciamento de Rão Kyao, num comunicado enviado à agência Lusa, o músico e compositor apresentará o recital “Um português homenageia Gandhi”, em quinteto, em Goa, no dia 9 de fevereiro, no Festival do Monte, a convite da Fundação Oriente.

Dois dias depois, 11 de Fevereiro, Rão Kyao “apresenta-se no India Habitat Centre, em Nova Deli, por ocasião da visita de estado do Presidente de Portugal [Marcelo Rebelo de Sousa] à Índia”.

No âmbito das celebrações dos 150 anos do nascimento do ativista e pacifista indiano Mahatma Gandhi, assinalados a 2 de outubro do ano passado, “o Ministério das Relações Exteriores (MEA) [da Índia], através das embaixadas de cada um desses países, lançou uma iniciativa única de missões indianas em 124 países, para a participação de músicos e grupos locais”.

Em Portugal, “o músico convidado foi Rão Kyao”. “Discípulo de Pandit Raghunath Seth [músico e compositor indiano], criou um rearranjo em 2018 para o tema 'Vaishnav Jan To Tene Kahiye Je', 'bhajan' que Gandhi muito amava e que se tornou na Índia como um hino que tem morada firme e segura no coração de milhões de indianos”, recorda o agenciamento de Rão Kyao.