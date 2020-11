Com texto de George Orwell e encenação e dramaturgia de Mário Trigo e Jaime Rocha, vai estar em cena no Centro Cultural Malaposta de terça-feira, dia 17 de novembro, a sexta-feira, dia 20. A peça, uma produção Hipérion Projeto Teatral, pode ser vista às 19h00 e, no dia, haverá uma conversa com público depois do espetáculo.

O texto para este espetáculo parte de quatro obras de George Orwell – “Diários”, “O Caminho para Wigan Pier”, “Na penúria em Paris e em Londres” e “Homenagem à Catalunha”.

"Pelo texto atravessamos os registos que o autor fez aquando do seu acompanhamento com as classes sociais carenciadas – o seu viver quotidiano com dificuldades financeiras, submetidas a condições laborais precárias, com baixo poder de compra e qualidade de vida abaixo das necessidades elementares", pode ler-se na sinopse da peça.