Tay conquistou os fãs com o seu primeiro single "Não Preciso", que soma mais de sete milhões de reproduções só no Spotify. Segui-se "Pensa Bem", "#TipoNada" e, mais recentemente, "Coisas que Gostas", que acumulam mais de oito milhões de reproduções. O jovem músico esteve à conversa com o SAPO Mag sobre o sucesso das suas canções. Veja o vídeo.

