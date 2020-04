David e Victoria Beckham apresentaram a atuação de Elton John. A partir do seu jardim, sentado ao piano, o músico britânico animou a noite com "I'm Still Standing".

Depois da atuação de Elton John, Jimmy Fallon e a sua banda, os The Roots, apresentaram uma "Safety Dance".

Maluma trouxe os ritmos latinos ao "One World: Together at Home” com "Carnaval". "A vida é uma, é só Carnaval. Não há que sofrer, não há que chorar (...) tudo irá passar", cantou.

Um dos momentos mais comentados da noite nas redes sociais foi a atuação de Chris Martin. A partir da sua sala de estar, o vocalista recordou "Yellow". Ao longo da atuação, Ellen DeGeneres deixou uma mensagem de esperança aos fãs.

Juntos em quarentena, Shawn Mendes e Camila Cabello interpretaram o tema "What a Wonderful World", de Louis Armstrong.

Depois do casal Shawn Mendes e Camila Cabello, foi a vez de Eddie Vedder abrir as portas da sua casa. O músico tocou "River Cross", tema que faz parte do último álbum dos Pearl Jam.

A terceira parte do "One World: Together at Home", abriu com uma mensagem de LL Cool J, que prestou uma homenagem a todas as pessoas que continuam a trabalhar.

Lizzo também protagonizou um dos pontos altos da noite. A cantora interpretou o tema "A Change Is Gonna Come", de Sam Cooke.

Depois da atuação de Lizzo, António Guterres, secretário-geral da ONU, deixou uma mensagem de união.

Perto das duas da manhã, foi a vez dos The Rolling Stones subirem ao "palco virtual". A partir das suas casas, a banda tocou "You Can't Always Get What You Want".

Já Keith Urban trouxe o tema "Higher Love", que se multiplicou. No final, Nicole Kidman "invadiu" o cenário.

Depois de Keith Urban, foi a vez de Burna Boy atuar no "One World: Together at Home". Sentado num sofá amarelo, o cantor e compositor nigeriano fez um medley de "African Giant" e "Hallelujah".

Já Jennifer Lopez apresentou uma versão do tema "People", um dos principais sucessos da carreira de Barbra Streisand. A artista fez a atuação a partir do seu jardim.

Separados, cada um em sua casa, John Legend e Sam Smith juntaram para uma versão de "Stand By Me", de Ben E. King. A atuação dos dois artistas também foi uma das mais comentadas da noite nas redes sociais.

Billie Joe Armstrong, dos Green Day, também participou no festival e escolheu o tema "Wake Me Up When September Ends", um dos principais sucessos da banda que lidera. Ao longo da atuação, foram mostradas várias imagens de cidades de todo o mundo.

Já na reta final do evento "One World: Together at Home", Billie Eilish e o seu irmão Finneas apresentaram uma versão de tema "Sunny", de Bobby Hebb. Em poucos minutos, a atuação tornou-se num dos assuntos mais comentados no Twitter em todo o mundo.

Depois de Billie Eilish foi a vez de Taylor Swift animar a noite de milhões de espectadores que acompanharam a emissão do festival com o tema "Soon You'll Get Better". Esta semana, a cantora cancelou todos os concertos devido à pandemia da COVID-19.

O final do festival ficou a cargo de Lady Gaga, Lang Lang, Andrea Bocelli, Celine Dion e de John Legend. Cada um a partir das suas casas, mas em total sintonia, os músicos interpretaram o tema "The Prayer".

O "pre-show" de seis horas

O evento que antecedeu o "One World: Together at Home" arrancou às 19h00 com imagens de todo o mundo. A atriz Jameela Jamil foi a primeira anfitriã, agradecendo a todos os profissionais de saúde que têm estado na frente do combate à COVI-19.

Lady Gaga, responsável pela curadoria do evento mundial, acompanhou o início da iniciativa em direto na sua conta no Instagram e não conseguiu esconder as emoções. Em lágrimas, a cantora mandou um abraço para todo o mundo. "O mundo é um lugar especial e estamos todos juntos em casa, num só mundo (...) Adoro-vos e sinto que vocês sintam um grande abraço de todo o mundo. O que é bonito neste espetáculo é que sinto que todos nos abraçamos. Desde pequena que queria fazer as pessoas felizes e não sabia o motivo, acho que hoje conquistei isso", frisou.

Adam Lambert, Andra Day, Black Coffee, Charlie Puth, Eason Chan, Hozier & Maren Morris, Hussain Al Jassmi, Jennifer Hudson, Jessie Reyez, Kesha, Lang Lang e Liam Payne foram os primeiros a abrir a emissão de seis horas que antecedeu o festival principal.

Ao longo da transmissão online, dezenas de artistas, a partir das suas casas, cantaram alguns dos seus maiores sucessos e deixaram mensagens para todo o mundo. As atuações de Jessie J, Rita Ora, Ellie Goulding, Christine and the Queens e de Annie Lennox foram algumas das mais comentadas nas redes sociais.

JESSIE J

RITA ORA E LIAM PAYNE

ELLIE GOULDING

Além de celebrar os profissionais da área da saúde, a Global Citizen frisou que pretendeu transformar o evento num "grito mobilizador" para apoiar a ação de fundações de caridade a nível local. A organização também pediu filantropos e governos que apoiem a Organização Mundial de Saúde na sua resposta ao novo coronavírus, um objetivo para o qual afirma já ter arrecadado 35 milhões de dólares.

A iniciativa de apoio à OMS pode ser muito simbólica, especialmente depois do presidente norte-americano, Donald Trump, ter anunciado a interrupção das contribuições financeiras à agência da ONU, depois de acusar a Organização Mundial da Saúde de má administração da crise da COVID-19, que provocou mais de 140.000 mortos em todo o mundo.

O objetivo é "alcançar um momento de união mundial na luta para acabar com a COVID-19", afirmou Hugh Evans.

LISTA DE CONVIDADOS "ONE WORLD: TOGETHER AT HOME"

Adam Lambert • Alicia Keys • Amy Poehler • Andra Day • Andrea Bocelli • Angèle • Anitta • Annie Lennox • Awkwafina • Becky G • Becky Lynch • Ben Platt • Billie Eilish • Billie Joe Armstrong • Billy Ray Cyrus • Black Coffee • Braun Strowman • Bridget Moynahan • Camila Cabello • Cassper Nyovest • Celine Dion • Charlie Puth • Chris Martin • Christine And The Queens • Common • Connie Britton • Danai Gurira • David & Victoria Beckham • Delta Goodrem • Don Cheadle • Eason Chan • Eddie Vedder • Ellen Degeneres • Ellie Goulding • Elton John • Erin Richards • Finneas • Heidi Klum • Henry Golding • Hozier • Hussain Al Jassmi • Idris And Sabrina Elba • J Balvin • Jack Black • Jack Johnson • Jacky Cheung • Jameela Jamil • Jason Segel • Jennifer Hudson • Jennifer Lopez • Jess Glynne • Jessie J • Jessie Reyez • Jimmy Fallon • Jimmy Kimmel • John Legend • Juanes • Kacey Musgraves • Keith Urban • Kerry Washington • Kesha • The Killers • Lady Antebellum • Lady Gaga • Lang Lang • Leslie Odom Jr. • Lewis Hamilton • Liam Payne • Lili Reinhart • Lilly Singh • Lindsey Vonn • Lisa Mishra • Lizzo • Ll Cool J • Lola Lennox • Luis Fonsi • Lupita Nyong’o • Maluma • Maren Morris • Matt Bomer • Matthew Mcconaughey • Megan Rapinoe • Michael Bublé • Milky Chance • Natti Natasha • Niall Horan • Nomzamo Mbatha • Oprah Winfrey • Paul Mccartney • Pharrell Williams • Pierce Brosnan • P.K. Subban • Picture This • Priyanka Chopra Jonas • Rita Ora • The Rolling Stones • Sam Heughan • Sam Smith • Samuel L Jackson • Sarah Jessica Parker • Sasha Banks • Sebastián Yatra • Shah Rukh Khan • Shawn Mendes • Sheryl Crow • Sho Madjozi • Sofi Tukker • Stephen Colbert • Stevie Wonder • Superm • Taylor Swift • Tim Gunn • Usher • Vishal Mishra • Xavier Woods • Zucchero