O jornalista equatoriano Juan Francisco mostrou, por erro, a sua alegada amante durante um direto para a Rádio Sucre.

Durante a emissão sobre o jogo entre a Argentina e o Equador, o repórter atrapalhou-se quando os colegas lhe pediram para mudar de local por estar de costas para uma janela. Ao tentar desligar, Juan Francisco inverteu a câmara e mostrou a jovem que estava no seu quarto de hotel.

Um dos colegas do jornalista não controlou o riso, enquanto outro repórter deixou um aviso: "Cuidado com a imagem, alguém está por lá, parece que está no hotel. Juan Francisco, estamos prontos".

Veja o vídeo: