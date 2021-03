A banda portuguesa Urze de Lume atua, no dia próximo 14, no palco virtual do Teatro Estúdio Ildefonso Valério, em Alverca no concelho de Vila Franca de Xira, foi hoje anunciado.

A atuação está marcada para as 18h00, e os bilhetes, com um custo de 3,5 euros, podem ser adquiridos na Bol – bilheteira online, em www.bol.pt. O projeto Urze de Lume, "fortemente inspirado pela tradição ibérica, procura, através da música, celebrar as raízes que alimentam a identidade de um povo e que o unem à sua terra". "Ao longo dos anos, Urze de Lume veio a afirmar-se como expoente máximo em Portugal de um novo movimento que abraça a espiritualidade e as tradições atávicas não apenas como pontos de partida mas também como diretrizes fundamentais nas suas incursões pela música Folk, onde pontificam sobretudo instrumentos étnicos da Península Ibérica, entre os quais o rabel, a gaita mirandesa ou a guitarra campaniça", lê-se no comunicado de divulgação do concerto.