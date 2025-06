As festas do Colete Encarnado, cujo programa foi divulgado esta tarde pela Câmara de Vila Franca de Xira, do distrito de Lisboa, são um evento que pretende homenagear os touros, os campinos, os cavalos e a cultura ribatejana.

À semelhança das edições anteriores, o evento vai levar ao município de Vila Franca de Xira largadas e corridas de touros, animação musical, tertúlias, sardinha assada, ‘streeet food’ e fogo-de-artifício.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira (PS), sublinhou a importância desta iniciativa, assegurando “animação para todas as idades e gostos”.

“Vão-se viver dias especiais nesta festa única no contexto da Área Metropolitana de Lisboa, que foi reconhecida em 2020 como uma das sete maravilhas da cultura popular portuguesa e, em 2024, distinguida com o prémio “5 Estrelas Regiões” na categoria de festas, feiras e romarias.

A nível musical os destaques desta edição vão para as atuações de Tony Carreira (5 de julho) e de Nininho Vaz Maia (4 de julho), assim como Buba Espinho (4 de julho), Festa M80 (5 de julho) e Gisela João (6 de julho).

Um dos pontos altos da festa acontece na tarde do dia 5 de julho, com a homenagem à figura do campino, realizada no largo do município, a que se segue um desfile de cavalos e uma espera e largada de touros.

Fernando Paulo Ferreira referiu que uma das novidades introduzidas na edição anterior, e que se manterá este ano, é a existência de um espaço ‘lounge’ a pensar nas famílias, com locais para amamentação e troca de fraldas.

A edição deste ano do Colete Encarnado irá também manter o reforço dos transportes públicos, nomeadamente a disponibilização de dois comboios “especiais” gratuitos, com partida às 3h20 de Vila Franca de Xira e com paragem em todas as estações e apeadeiros até Lisboa/Santa Apolónia.

No concelho de Vila Franca de Xira irão também circular ‘shuttles’ de autocarros, gratuitos, entre as 17h00 e as 5h00, com partidas (e regresso) a cada meia hora da Castanheira do Ribatejo e Povos, a norte, e de Vialonga, Póvoa de Santa Iria, Alverca e Alhandra, a sul, com paragens junto a locais com grandes estacionamentos.

A Câmara de Vila Franca de Xira estima que as festas do Colete Encarnado levem ao município entre 200 a 300 mil pessoas.