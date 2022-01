Em dezembro de 2021, Shawn Mendes revelou o single "It'll Be Okay". A canção foi lançada poucos dias depois de o cantor e Camila Cabello terem anunciado o fim da relação.

No TikTok, o tema servido de banda sonora para a nova 'trend'. Nos vídeos emotivos, os fãs do músico fazem uma revelação pessoal e terminam com uma das frases refrão da canção - "It'll be okay" e "I will love you either way" são as mais usadas pelos utilizadores.

Na rede social já foram partilhados milhares de vídeos com o mais recente single de Shawn Mendes.

Veja alguns dos vídeos: