Valete anunciou na passada semana o seu regresso ao vivo em Lisboa, seis anos depois do último concerto em nome próprio na capital. Os bilhetes para o concerto de 14 de dezembro, no Capitólio, já esgotaram, estando agendada uma nova data na sala do Parque Mayer no dia seguinte, e um concerto no Hard Club, no Porto, a 21 de dezembro.

"Estes espectáculos encerram um ciclo na carreira de Valete e marcam o início de um novo, numa altura em que se encontra a preparar o álbum 'Em Movimento', cujo single mais recente 'BFF' já ocupa o primeiro lugar nas tendências do Youtube", lembra a promotora

Nos concertos de dezembro, o músico "fará uma visita guiada à sua obra", apresentando temas novos como “Rap Consciente”, “Samuel Mira” ou “Colete Amarelo” e alguns dos clássicos, dos seus seus primeiros álbuns, “Educação Visual” e “Serviço Público”.

Estas noites contarão ainda com DJ Ride na primeira parte que terá como convidados os rappers X-tense, Xeg, Chippie e Phoenix RDC (que estará presente apenas na noite de estreia).

14 e 15 dezembro - Capitólio - Lisboa

Início do espectáculo: 21h30

Abertura de portas: 20h30

Preço: 15€

21 dezembro - Hard Club - Porto

Início do espectáculo: 21h30

Abertura de portas: 20h30

Preço: 15€