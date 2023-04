Tyrese Gibson revelou que ele e Paul Walker (1973-2013) tiveram um caso em simultâneo com a mesma mulher sem saberem durante a rodagem de "Velocidade + Furiosa" (2003). E continuou depois de saberem...

A mulher em questão foi Cindy Leon, a dupla de Eva Mendes no segundo filme da saga.

"Ela era uma mulher linda. E eu e o Paul estávamos envolvidos com a mesmo rapariga no set de 'Velocidade + Furiosa' e nem sequer sabíamos", contou Tyrese Gibson numa entrevista ao programa The Morning Hustle.

"Era a dupla da Eva Mendes e nós os dois estávamos a elogiá-la todos os dias e, por uma razão qualquer, não dissemos que estávamos envolvidos com a mesma rapariga", continuou.

Até que chegou uma altura em que entraram em sintonia: "Um dia, contámos um ao outro. Ele disse, 'A sério?'. E eu respondi que sim".

Paul Walker, Tyrese Gibson, Eva Mendes

Sem dizer o seu nome, Tyrese Gibson acrescentou que a própria Cindy Leon tornou os casos públicos e foi ainda mais longe nos detalhes, referindo-se a uma entrevista à revista In Touch Weekly em 2017 em que disse que "na cama, o Tyrese era 'sexy' e agitado, enquanto o Paul era doce e carinhoso”.

Questionado pela locutora do The Morning Hustle quem é que parou de dormir primeiro com a dupla quando descobriram a situação, a resposta entre risos foi: "Acho que não parámos".

Durante a promoção de "Velocidade Furiosa 7", o ator já tinha falado sobre a relação entre os dois se ter reforçado quando descobriram que estavam envolvidos com a mesma mulher, depois de se virarem um para o outro e dizerem que tinham dormido com ela... na mesma noite.

"Foi uma grande amizade para sempre depois disso porque tínhamos o mesmo gosto em mulheres", revelou.

O MOMENTO DA ENTREVISTA.