"Aviso: no próximo ano a temperatura vai subir em Lisboa, mais concretamente no Parque da Bela Vista – local escolhido para realizar a primeira edição do Kalorama, o novo festival de música, arte e sustentabilidade agendado para os dias 1, 2 e 3 de setembro de 2022", anunciou a promotora esta terça-feira, dia 23 de novembro.

Promovido pela House of Fun e pela Last Tour, o festival já confirmou os primeiros nomes para a primeira edição. Os Arctic Monkeys são os cabeças do Kalorama, que vai contar ainda com a dupla britânica de música eletrónica Chemical Brothers.

Os alemães Kraftwerk, Ornatos Violeta, Chet Faker, o trio Moderat, os Blossoms, Peaches e a banda The Lathums também vão passar pelo Parque da Bela Vista, em Lisboa.

"Mas não só de música se faz o Kalorama. Além de uma proposta musical de alta qualidade, que representa o melhor da música atual nacional e internacional dando espaço tanto a artistas/bandas já consagrados como a novas apostas, o festival também chega com uma preocupação sustentável, comprometido com os temas da Agenda 2030. Com o objetivo de reduzir ao máximo o seu impacto ambiental e, ao mesmo tempo, gerar benefícios culturais, sociais e económicos duradouros e capazes de fomentar o desenvolvimento e crescimento da comunidade local, o festival está empenhado em implementar um modelo sustentável, capaz de envolver público e parceiros em iniciativas que visam transformar mentalidades e comportamentos", frisa a promotora em comunicado.

O festival vai adotar um conjunto de medidas que "passam pela inclusão social, transparência de todos os processos, utilização de energias menos poluentes e mais acessíveis, fomento do comércio local, otimização e reutilização de recursos, formação à equipa e parceiros, entre outras".