"Vai ser a criação que toda a gente que vai chegar a França vai ver como primeira imagem. Ele está a pensar numa imagem não só para marcar 'Bienvenue', mas uma imagem que vai ser uma representação dinâmica do que vai ser o ‘Grand Paris’. Não só ver a Torre Eiffel no centro, mas ver a Torre Eiffel como um dos elementos arquiteturais que constituiu este novo [conceito de] Paris", detalhou o diretor artístico do projeto Grande Paris Express, José Manuel Gonçalves, à agência Lusa.

O Grand Paris Express, projeto na capital francesa avaliado em 35 mil milhões de euros que visa ampliar em mais de 200 quilómetros o Metro de Paris com quatro novas linhas, apresentou esta manhã aos jornalistas os diversos projetos artísticos que visam acompanhar este alargamento dos transportes públicos na região parisiense.

A gare de Orly, uma das novas infraestruturas, estará concluída até 2024, ano da realização dos Jogos Olímpicos em Paris, e é da autoria do arquiteto François Tamisier. Vhils e outro artista – cujo nome não foi divulgado - foram sugeridos por José Manuel Gonçalves a Tamisier que acabou por escolher o artista português, estando agora a obra em fase de projeto.

"Vai ser uma obra dinâmica, imensa. Vai ser uma forma de anamorfose, que no início as pessoas vão ver umas formas muito geométricas e depois vai aparecer uma interpretação da cidade com esses monumentos", indicou José Manuel Gonçalves.