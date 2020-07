Segundo a editora, este livro é "uma divertida, iconoclasta, inesperada, culta e descontrolada viagem à volta do mundo do futebol mas, sobretudo, sobre tudo o resto. As cidades, a comida, as pessoas, a história de uma região ou o modo como se chega a certa aldeia".

Tovar é jornalista na área do desporto e tem mais de dez títulos publicados, entre eles, "Bola Ao Ar", "Belenenses Campeão!" ou "Fome de Golo".