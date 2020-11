O vídeo de direto de Fernando Daniel para o Festival Eu Fico Em Casa está a ser usado de forma indevida nas redes sociais. Na sua conta no Instagram, o músico deixou o alerta. "Atenção aos próximos stories. Fraude", escreveu o cantor, partilhando imagens da publicação no Facebook.

"Utilizaram o meu live do Festival Eu Fico Em Casa em loop durante oito horas, oferecendo na descrição cinco mil euros a 1600 pessoas. Como é óbvio, é mentira. Foi 'apenas' uso da minha imagem para esquemas fraudulentos", frisou Fernando Daniel.

Na publicação falsa, a conta de Facebook com o mesmo nome do artista prometia oferecer cinco mil euros às "primeiras 1600 pessoas a comentarem 'fique em casa'". "O direto este no ar muitos minutos, contava na altura com mil partilhas e vários comentários 'fique em casa'. Lamento qualquer tipo de incômodo", rematou.