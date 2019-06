De acordo com a Fundação Arpad Szenes – Vieira da Silva (FASVS), para festejar o aniversário da artista, que coincide com o dia de Santo António, vão ser realizadas várias atividades gratuitas, entre as 10:00 e as 22:00, no museu, no jardim da Praça das Amoreiras e na Casa Atelier Vieira da Silva.

Do programa fazem parte uma feira do livro de arte, no jardim, visitas guiadas às exposições do museu, nomeadamente "A Metade do Céu", e atividades para famílias, pinturas faciais, a exibição do filme "Correspondências", de Rita Azevedo Gomes, e um concerto dos Jovens Solistas da Orquestra Metropolitana de Lisboa.

Está ainda prevista uma sessão de 'vídeo-mapping' Vieira da Silva, projeção multimédia criada por Oskar & Gaspar, na fachada do museu.

A Fundação Vieira da Silva tem vindo a festejar o aniversário da pintora, nascida no dia 13 de junho, há 111 anos, mas este ano é especial, porque se completam também os 25 anos do museu.