A Vienna Mozart Orchestra atua na Altice Arena, em Lisboa, a 17 de dezembro, a partir das 21h30.

O coletivo é composto por 30 músicos e foi fundado em 1986. Desde então ocupa um lugar cativo na programação de concertos da cidade de Viena, dando uma média de mais 160 concertos anualmente em salas como a Golden Hall of the Musikverein, Brahms Hall e Vienna State Opera, assim como em várias salas europeias.

A Vienna Mozart Orchestra também atuou no Japão por várias vezes e, em 1991, assegurou o concerto de abertura do Mozart Year em Tóquio. Também representou a Áustria Festival International Cervantino no México em 2002.

Itália, Espanha, Alemanha, Polónia, Hungria, Eslovénia, Grécia, Malta, Turquia, Ucrânia, Bielorússia, Letónia, Lituânia, Rússia, Marrocos, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Bahrain, Singapura, Taiwan, Coreia, Japão, Brasil, Panamá, Guatemala, México, Canadá e Estados Unidos da América também já acolheram concertos da orquestra.

Desde 2016, a Vienna Mozart Orchestra é dirigida pelo maestro búlgaro András Deák.

Os bilhetes para o espetáculo na Altice Arena já estão à venda nos locais habituais e custam entre 40 e 80 euros.