Em comunicado, o município de Vila Velha de Ródão, no distrito de Castelo Branco, referiu que este evento literário é organizado pela Biblioteca Municipal José Batista Martins (BMJBM), “com um programa dirigido ao público infantil e adulto, onde a poesia, os livros, a natureza, o teatro e o cinema serão os protagonistas”.

“A direção literária estará, como habitualmente, a cargo do poeta, dramaturgo e ficcionista Jaime Rocha, que trará como convidados da residência literária da Foz do Cobrão as poetas Ana Paula Inácio e Sandra Costa, e o poeta e encenador Paulo Campos dos Reis”, lê-se na nota.

O início do evento decorre no dia 22 de setembro, com o início da residência literária.

O programa do dia 23, será sobretudo dirigido ao público infantil.

Às 9h45, a Andante Associação Artística leva ao palco da Casa de Artes e Cultura do Tejo o espetáculo “A Cor do Limão”, baseado na poesia de Luís de Camões e dirigido às crianças dos três aos cinco anos, seguindo-se, pelas 10h30, a reconstrução do poema mural “Paisagem”, de Jaime Rocha, inscrito na varanda da BMJBM.

De tarde, às 14h00, o programa prossegue no Jardim MãeSol, no exterior do Jardim de Infância do Porto do Tejo, onde decorre a plantação de um muro vegetal constituído por diversas espécies de flora.

Aí, serão colocados os primeiros livros na Biblioteca Casa de Pássaro.

“O silêncio será o denominador comum do programa proposto para a manhã de 24 de setembro, cujas atividades decorrem na BMJBM”, lê-se na nota.

Após uma visita guiada, às 10h30, ao herbário poético criado por Marina Palácio no âmbito do projeto “Dias de Saber”, e a experimentação de leituras de alguns livros-jogos silvestres, decorre a apresentação dos livros “Breviário do Silêncio” e a “Nave dos Loucos”, de João Barrento, e o “Tratado do Silêncio”, de Marina Palácio.

Seguem-se, às 12h30, a apresentação do trabalho cinematográfico “Calada”, de Beatriz Freire e Adán Aliaga, e, às 13h00, a visita à exposição “Quando à superfície tudo parece perdido”.

A 11.ª edição do “Poesia, Um Dia” prossegue com a leitura de poesia durante um passeio de barco no rio Tejo, com a participação dos poetas convidados da residência artística.

Às 18h00, sobe à cena no Museu do Linho e da Tecelagem, na Foz do Cobrão, o monólogo “O Mal de Ortov”, de Jaime Rocha, uma tragicomédia para os tempos incertos, produzida pela Musgo Produção Cultural, com encenação de Paulo Campos dos Reis e interpretação de Philippe Araújo.

No dia 25, a residência aberta na Zona de Lazer da Foz do Cobrão, às 18h00, com a participação do diretor literário e dos poetas convidados do encontro, encerra esta edição do “Poesia, Um Dia”.

O encontro “Poesia, Um Dia” é organizado desde 2012 pela BMJBM, em Vila Velha de Ródão, com o objetivo de promover o texto poético.

A participação nas iniciativas constantes no programa desta 11.ª edição é gratuita, mas sujeita a inscrição obrigatória, até 15 de setembro, através da BMJBM.