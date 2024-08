A presença portuguesa na bienal Tanzmesse, que este ano decorre entre hoje e sábado, naquela cidade da Renânia do Norte-Vestfália, é assegurada pela Direção-Geral das Artes (DGArtes), com o Teatro Municipal do Porto e O Espaço do Tempo.

Esta é a primeira participação portuguesa no evento, na sequência de um acordo de cooperação internacional entre a DGArtes e a Internationale Tanzmesse.

A delegação é composta por Ana Isabel Castro, André “Speedy” Garcia, Bartosz Ostrowski, Bernardo Chatillon, Bibi Dória, BRABA platform / Ary Zara & Gaya de Medeiros, Bruno Brandolino, Catarina Miranda, Daniel Matos, Diana Niepce, Gio Lourenço, João dos Santos Martins, Joãozinho da Costa, Jonas & Lander, Luísa Saraiva, Natacha Campos, Odete, Tita Maravilha, Vânia Doutel Vaz e Wura Moraes.

A Tanzmesse realiza-se com o objetivo de promover a cooperação internacional e o contacto entre artistas e profissionais do setor, envolvendo mais de 50 países, num total de 1.500 expositores e visitantes.

O espaço de exposição é o ponto central da iniciativa, onde companhias, artistas, instituições e organizações apresentam e promovem os seus trabalhos, onde Portugal terá um expositor próprio, segundo informação divulgada em julho pela empresa municipal Ágora.

“O Elefante no Meio da Sala”, de Vânia Doutel Vaz (em substituição de “Anda, Diana”, de Diana Niepce), e "La Burla", de Bruno Brandolino & Bibi Dória, fazem parte do programa de espetáculos, constituído por 19 peças selecionadas pelo comité curatorial da Tanzmesse, e que são apresentadas em palco, ao ar livre ou 'online'.

As duas apresentações estão agendadas para sexta-feira, e o programa de espetáculos conta ainda com ‘Open Studios’, onde os artistas apresentam um excerto de um trabalho, em construção ou circulação, com espaço para perguntas do público.

No sábado, o bailarino e coreógrafo André “Speedy” Garcia “assegura a representação portuguesa” na secção ‘Open Studios’, em substituição de Vânia Doutel Vaz, de acordo com um comunicado da DGArtes.