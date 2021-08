Kim Kardashian usou as suas redes sociais para promover o novo álbum de Kanye West. O músico lançou o disco "Donda" na manhã de domingo, dia 29 de agosto.

No Instagram, a fundadora da KKW Beauty, de 40 anos, partilhou capturas de ecrã do player de música do iPhone, destacando os temas "Hurricane", "Donda", "Lord I Need You" e "Ok Ok, pt. 2 ". Mas um pormenor chamou a atenção dos fãs: na imagens, o smartphone estava em 'mute', totalmente sem som.

"Kim realmente disse que a música do Kanye soa [muito] melhor quando está sem som", gracejou uma seguidora de Kim Kardashian nas redes sociais.

Depois das reações dos fãs, a socialite apagou as InstaStories e voltou a partilhar as capturas de ecrã, mas com som.