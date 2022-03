"O Dia Mundial do Teatro assinala-se no próximo domingo, mas, em Viseu, o programa de iniciativas abrange todo o fim de semana", refere a autarquia, em comunicado.

No âmbito do programa municipal Viseu Cultura, o Teatro Regional da Serra do Montemuro apresentará o "Germinação", no sábado e no domingo, nas freguesias de Cavernães, de Boa Aldeia, Farminhão e Torredeita e de Calde.

Este espetáculo, direcionado a crianças e famílias, conta a história de Alpindo e Boleta, que são "dois amigos gaiteiros também pantomineiros", para quem "a vida é jardinagem e uma constante viagem".

"Gostam tanto de histórias e de viajar, que levam nas mochilas muito que contar. Falam tanto de reis da história de Portugal como de palavrinhas inventadas com sabor musical", avança.

O grupo Tribal animará todos os que passeiam no Rossio, no centro da cidade, e, no domingo à tarde, o grupo de teatro de Passos de Silgueiros apresentará a performance de rua "Os Viajantes", que tem o malabarismo como protagonista.

"Três personagens de viajantes com as suas malas aguardam a chegada da hora e do transporte para os levar a viajar. Na espera, o diálogo é despoletado com uma linguagem bem comum a todos que sai das suas malas", refere a autarquia, avisando que quem será levado a viajar é o público, "pela técnica de 'clown' e malabarismo".

Ainda no domingo à tarde, na Incubadora de Indústrias Criativas do Centro Histórico, num momento simbólico, os atores e encenadores Graeme Pulleyn e Sónia Barbosa farão uma leitura da mensagem do Dia Mundial do Teatro.