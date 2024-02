O democrata Joe Biden, de 81 anos, enfrentará de forma quase certa o ex-presidente republicano Donald Trump, de 77 anos, nas eleições presidenciais de novembro.

Na entrevista ao programa "Late Night with Seth Meyers", do canal NBC, Biden afirmou que é um candidato melhor que "o outro tipo".

O comediante e apresentador faz piadas e critica Trump com frequência no seu programa. Na entrevista desta segunda-feira, afirmou ao presidente que a idade de Biden "é uma preocupação real para os eleitores americanos".

"Tem de ver o outro tipo. Ele é quase tão velho como eu, mas não consegue lembrar-se do nome da mulher", respondeu Biden, entre risos e aplausos da plateia.

O presidente fez referência a um segmento anterior do programa que exibiu um vídeo de Trump aparentemente a chamar a sua mulher, Melania, de "Mercedes".

"Isto revela o quanto as suas ideias são velhas. Olhe, o que eu quero dizer é que este é um tipo nos quer fazer retroceder. Ele quer-nos fazer retroceder no caso Roe v. Wade", disse, em referência à sentença do Supremo Tribunal que reconheceu o direito ao aborto nos Estados Unidos, que foi anulada a nível federal em junho de 2022.

Biden é criticado por ter concedido poucas entrevistas e conferências de imprensa durante o seu mandato. Agora tenta contra-atacar a presença mediática de Trump, favorito para vencer as primárias republicanas.