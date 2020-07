O festival VOA – Heavy Rock anunciou hoje que a próxima edição se vai realizar nos dias 16 e 17 de junho de 2021, no Estádio Nacional, em Oeiras, mantendo System of a Down e Bring Me The Horizon no cartaz.

O evento não se realizou este ano devido à pandemia de covid-19, mas, em comunicado divulgado hoje, a organização revelou que mantém, no próximo ano, as duas bandas no cartaz que será apresentado na totalidade “em breve”.

Os bilhetes adquiridos para 2020 continuam válidos para a edição de 2021. No caso dos bilhetes diários, são válidos para a data equivalente de 2021, estando apenas disponíveis entradas para o segundo dia, uma vez que os passes e os bilhetes para o primeiro dia estavam já esgotados.