"É uma grande honra para mim... você é meu herói!", disse Ben Stiller, Embaixador da Boa Vontade das Nações Unidas, que se encontrou com o líder ucraniano no Dia Mundial do Refugiado.

"O que você fez, a maneira como uniu o país, o mundo, é realmente inspirador", disse o comediante americano de 56 anos, referindo-se aos inúmeros discursos de Volodymyr Zelensky para audiências à volta do mundo para angariar apoio para a sua luta do seu país.

Imagens do seu encontro foram divulgadas pelo gabinete de Zelensky.

Mais cedo na segunda-feira, Stiller visitou o subúrbio de Irpin, em Kyiv, palco de batalhas ferozes no início da invasão e o mais próximo que o exército de Moscovo chegou da capital desde que enviou tropas para a Ucrânia em fevereiro.

"Sinto que é difícil entender o que realmente está a acontecer aqui se não tiver cá estado", disse a Zelensky.

"Estava em Irpin esta manhã... e o nível real de destruição, vê-se na televisão, vê-se nas redes sociais, mas é outra coisa realmente ver, sentir e depois conversar com as pessoas", contou.

Falando em inglês, Zelensky agradeceu a Stiller por ter vindo e disse que era "muito importante" para ele continuar a lembrar às pessoas o que estava a acontecer na Ucrânia.

"É muito importante para nós que as pessoas não se esqueçam. Não é interessante falar sobre a guerra todos os dias... mas para nós é muito importante", disse ao ator.

A dupla também reconheceu o seu interesse comum como atores de comédia.

"Você desistiu de uma grande carreira de ator", disse Stiller, que é mais conhecido pelos seus papéis de comédia nos filmes "Um Sogro de Fugir" e "À Noite, No Museu", referindo-se à antiga carreira de Zelensky.

"Não tão boa como a sua", respondeu o presidente ucraniano, ambos a rir.

Antes de ser eleito em 2019, Zelensky era mais conhecido pelo seu papel em "Servo do Povo", uma sátira na qual interpretou um professor do Ensino Secundário que inesperadamente se tornava presidente da Ucrânia.