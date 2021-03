A edição de 2021 do NOS Primavera Sound, festival que se realiza anualmente no Parque da Cidade, no Porto, foi adiada para 2022. A informação foi confirmada pela organização esta terça-feira, dia 2 de março.

"É com muita tristeza que comunicamos, por motivos de força maior, que a nona edição do festival Primavera Sound terá lugar entre 9 e 12 de Junho de 2022. Tomámos esta tão dolorosa decisão devido às incertezas que rodeiam a realização de grandes espectáculos nas datas originais do NOS Primavera Sound - 10 a 12 de junho -, que adicionadas às restrições que existem actualmente, fazem com que não seja possível trabalhar com normalidade na preparação do festival nem assegurar a sua celebração", explicou a organização do festival.

créditos: JOÃO ROCHA

Para os promotores, "a nona edição do festival Primavera Sound merece ser celebrada como antigamente e as restrições a nível mundial fazem prever que isso não seja possível ainda este verão". "Pelo menos, não da forma como deve ser vivida a experiência completa do festival. Mais uma vez, agradecemos profundamente o apoio de todos os artistas, agências, patrocinadores, empresas de produção e todas os colaboradores que lutaram para realizarmos o NOS Primavera Sound em 2021. A vocês, a nossa família, obrigado pela paciência e amor. Ficamos a dever-vos a melhor edição, grandiosa e inesquecível, como será a de 2022", frisam.

"Tal como aconteceu no ano passado, todos os bilhetes adquiridos para a edição 2020 e 2021 são válidos para a edição 2022, podendo, naturalmente, o portador solicitar o seu reembolso a partir de 1 de Janeiro de 2022", adianta a organização do festival.

LEIA O COMUNICADO:

Até dia 5 de junho será anunciado o lineup do festival.

Cuidem-se muito.

Já falta pouco para nos voltarmos a ver.