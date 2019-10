Pink foi a grande estrela deste sábado, dia 5 de outubro, do Rock in Rio Brasil. A estrela pop subiu ao Palco Mundo depois da meia-noite e, apesar das expectativas já serem altas, conseguiu superá-las e surpreender a multidão que encheu a Cidade do Rock do Rio de Janeiro.

No palco do festival, a cantora apostou num espetáculo teatral, a fazer lembrar um musical da Broadway, com muitas acrobacias, coreografias e acessórios. Do início ao fim do concerto, a norte-americana entregou-se completamente e com intensidade a todos os momentos e o público respondeu na mesma moeda.

"Get the Party Started", "Beautiful Trauma", "Just Like a Pill" e "Who Knew" abriram o concerto de Pink no Rock in Rio Brasil - o início foi atrapalhado por falhas no microfone, enquanto a cantora rodopiava pelo Palco Mundo. Ao quarto tema, já com o público totalmente rendido, a artista de 40 anos serviu "Funhouse" e "Just a Girl".

Antes dos grandes singles que somam milhares de reproduções nas rádios de todo o mundo, Pink recordou ainda "Hustle" e "Secrets". O terceiro ato do concerto - o espetáculo é dividido em várias partes, separadas por pequenos vídeos -, arrancou com "Try" e contou ainda com "Just Give Me a Reason" e "Just Like Fire".