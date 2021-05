Em maio e junho, a Lisbon Film Orchestra vai estrear-se com novo formato e apresentar-se como Lisbon Film Band. A orquestra está a preparar "West End Musicals", uma "trilogia de concertos online".

Os concertos online, com direção musical do maestro Nuno de Sá, contam com a participação de Joana Brito Silva, Manuel Moreira, Raquel Tillo Clayton e da Academia LFO. Em comunicado, a organização promete três noite "diferentes e inesquecíveis".

A primeira parte está agendada para o dia 22 de maio e a segunda parta acontece a 29 de maio. O terceiro e último concerto está marcado para o dia 5 junho, com a Academia LFO.

"Cada Concerto conta com as melhores músicas de palco que também tiveram sucesso na tela de cinema, onde não faltarão os temas dos grandes clássicos como 'Mamma Mia', 'Os Miseráveis', 'Fantasma da Ópera', 'Aladdin', 'Shrek' ou 'Moulin Rouge', mas onde também figurarão os musicais do momento, como 'Hamilton', 'Dear Evan Hansen' ou 'Waitress', todos eles para ver no conforto de casa e em qualquer parte do mundo", frisa a promotora.