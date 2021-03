"Ngana Zambi" chegou no dia 21 de fevereiro e conta com 14 canções. Com o disco, o coletivo bateu um novo recorde no Spotify. "'Ngana Zambi' bateu o recorde de álbum português mais reproduzido numa semana com mais de 1,5 milhões de reproduções", revelou o serviço de streaming.

Para promover o lançamento, Kroa e Zizzy conversaram com o SAPO Mag sobre o álbum, que conta com alguns dos singles lançados pelo coletivo e com narração de Bonga.

"Já andávamos a trabalhar no álbum há algum tempo. Fomos criando músicas e mais músicas e achámos que agora era a altura certa para o lançar", explica Kroa em conversa com o SAPO Mag. "Fomos lançado alguns singles, que estavam pensados só para sair no álbum. Não aconteceu devido a vários fatores, não relacionados com a pandemia. Mas faltava algo para voltarmos a estar naquele nível, faltava qualquer coisa e decidimos voltar ao estúdio para criar coisas novas. Esta é quase a terceira edição do álbum, mudou muita coisa", acrescenta Zizzy.

"Não sentimos pressão, no sentido negativo. Mas sabemos que estamos numa fasquia elevada e temos de a manter. É sempre esse o nosso objetivo: nunca deixar cair a barra", sublinha o músico. "Sentimos que os fãs queriam o álbum, mas não foi isso que nos fez lançar o álbum, foi o facto de já termos em mãos o que queríamos. Já não havia motivo para continuar a guardar um projeto que já estava bem elaborado, que está como queríamos. Mas, claro, o facto de sentirmos que as pessoas estão a pedir o álbum, influencia sempre", conta Kroa.

Para o grupo de Vialonga, "Ngana Zambi" é como "uma viagem". "É uma viagem para quem está em casa em confinamento. É uma viagem para todas as pessoas que estão fartas de estar em casa, que querem sair um bocadinho do espaço onde estão confinadas", descreve Zizzy. "O refrão do tema 'Bairro' descreve bem o que acontece quando nós estamos em estúdio, quando estamos a criar: é a tal viagem, onde nos juntamos, fechamos os olhos e vamos para outro sítio. Isso reflete-se na música, no que estamos a dizer na música e a 'vibe' está lá também", remata.

Para a abertura do álbum, os Wet Bed Gang convidaram Bonga, que explica o título "Ngana Zambi". "Já tínhamos o álbum feito, todo o conceito - tínhamos tudo em mãos, desde a capa ao alinhamento. Por ser uma expressão desconhecida na cultura portuguesa, tínhamos de arranjar alguém que, além de explicar o conceito, tivesse credibilidade e que fosse respeitado. Fomos buscar o Bonga para explicar o conceito - também podiam ter sido outros, como o Paulo Flores ou outros tantos... mas escolhemos o Bonga. Estamos muito orgulhosos de poder dizer que temos o Bonga como narrador do nosso primeiro álbum. É um senhor muito respeito, com muito sucesso na música", confessa Zizzy.

"Ngana Zambi”, é , nas palavras de Bonga, "a entidade que abrange todo o conhecimento do ser, da criação, da potência, das originalidades, de tudo o que faz parte da humanidade". "'Ngana Zambi' é proteção, é amor, é ter alguém que está lá para ti (fisicamente ou não), é a forma como nos protegemos e nos unimos para poder criar bases para os próximos consigam prosperar e serem também 'Ngana Zambi' para outras pessoas", acrescenta Zizzy.

Composto por 14 faixas, produzidas por artistas como Charlie Beats, Lhast, Condutor (Buraka Som Sistema) ou Holly, o disco conta singles como “Bairro” ou o mais recente “Perseus”. "Temos muitas canções feitas e qualquer uma das músicas podia encaixar no álbum... mas, para a mensagem que queríamos passar, escolhemos as músicas certas", conta Kroa.

Com o novo disco, chegou o vídeo do novo single “Sai do Meu Hood”. Gravado na V-Block, com vários amigos do colectivo, no sítio onde nasceram e cresceram, o "tema volta a mostrar a ligação da banda ao seu bairro e às suas pessoas, algo bastante vincado ao longo da ainda curta história do grupo que promete estar longe de ficar por aqui".