Para evitar a propagação do COVID-19, milhões de pessoas por todo o mundo estão a trabalhar a partir de casa e em isolamento social. O tema "Work From Home", das Fifth Harmony, parece ter-se tornado na banda sonora ideal para este dias.

Nas redes sociais, milhares de fãs da girl band têm recordado o single de 2016, que catapultou Camila Cabello, Ally Brooke, Normani Kordei, Lauren Jauregui e Dinah Jane para os tops mundiais de música.

Do Twitter ao Instagram, "Work From Home" tem inspirado memes e piadas. Nos serviços de streaming, a canção das Fifth Harmony também tem registado um aumento de reproduções.

Leia alguns dos comentários: