A primeira edição do Worten Mock Fest - Festival Internacional de Comédia, que decorreu no Cinema São Jorge, em Lisboa, terminou no sábado, 30 de agosto, após três dias de espetáculos de stand-up, podcasts ao vivo, cinema, sessões em streaming, conversas provocadoras e uma programação gratuita na Avenida da Liberdade.

O festival contou com cerca de cinco horas ininterruptas de humor por dia, cruzando nomes consagrados com talentos emergentes e explorando múltiplos formatos dentro e fora das salas. Segundo a organização, ao longo dos três dias passaram mais de 10 mil pessoas pelas diversas sessões.

O regresso em 2026 está também confirmado. "Aproximando o humor de diferentes públicos com uma proposta cultural acessível e abrangente, o Worten Mock Fest recebeu mais de dez mil pessoas - e deixou uma promessa: há retorno garantido em 2026, com datas e formato a anunciar em breve", adiantou a organização em comunicado.

O Worten Mock Fest é o primeiro festival da Kilt, agência de artistas que gere as carreiras de Dário Guerreiro, Diogo Batáguas, Guilherme Geirinhas, João Pedro Pereira, Luana do Bem, Manel Rosa, Tiago Almeida e Vítor Sá. Em paralelo, aposta na produção audiovisual, sendo responsável por conteúdos como “O Resto da Tua Vida”, “Vai Correr Tudo Bem”, “Falsos Lentos”, “Palácio da Ajuda", "Relatório DB" ou “Bom Partido”.