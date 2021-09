Os concertos vão decorrer no dia 9, no Porto, e 10, em Lisboa.

“Estas datas vêm no seguimento do anúncio da ‘tour’ europeia e do UK ‘We Deserve to Dream’ com início em Portugal, no Porto e que partilha o nome com o mais recente ‘single’ do novo álbum, com edição marcada para o próximo ano”, lembrou o comunicado da promotora.

Os bilhetes custam 28 euros e vão ser postos à venda no dia 1 de outubro.