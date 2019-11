O espetáculo, da banda que celebra este ano 40 anos de carreira, está marcado para 1 de maio, de acordo com informação publicada na página oficial da banda na rede social Facebook.

Nesse dia, “em palco estarão mais de 70 músicos e instrumentos clássicos tocando as músicas com arranjos do português Mário Laginha, o brasileiro Ricardo Cândido, o norte americano Saunders Choi e o francês Nicolas Mazmanian, numa experiência musical única”.

Os bilhetes já estão à venda e custam entre 25 e 80 euros.