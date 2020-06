Os Xutos & Pontapés, a convite do Teatro Tivoli, em Lisboa, regressam aos palcos no dia 9 de julho. A banda volta a reunir-se depois do confinamento "para tentar trazer aos 500 fãs (lotação permitida) um pouco do seu concerto, agora numa versão mais intimista", explica a promotora.

"Este concerto será o aperitivo para o espectáculo do Altice Arena em que os Xutos & Pontapés se juntam com a Orquestra Filarmónica Portuguesa", acrescenta em comunicado.

"Os Xutos & Pontapés irão actuar no Altice Arena com a Orquestra Filarmónica Portuguesa: será um concerto especial e único, como só os Xutos nos habituaram. Para este concerto acontecer, só em palco e na produção estarão envolvidas mais de 80 de pessoas. Devido à exigência deste espetáculo e à situação que estamos a passar, ainda não foi possível comunicar a nova data", lembra a promotora.