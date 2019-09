"Dez anos não é assim tanto tempo. Entre 10 a 15 anos é quase o tempo em que todos nós estamos na música. Não acho que tocar as músicas mais antigas a gente sinta nostalgia muito grande. É engraçado perceber que já passou tanto tempo e que dez anos são dez anos. [...] Estamos juntos há muito tempo e faz sentido isto continuar", disse.

Os You Can't Win, Charlie Brown surgiram em 2009, quando o tema "Sad Song" foi incluído na coletânea de música portuguesa "Novos Talentos FNAC". Um ano depois lançaram o EP, homónimo, feito quando a banda ainda só era um quarteto com Afonso Cabral, Salvador Menezes, Luís Costa e David Santos.

"Na altura, quando começámos a tocar mais ou vivo, houve necessidade de ter uma bateria e mais mãos para tocar. E entraram o Tomás Sousa e o João Gil", recordou.

Ligado por laços criativos, familiares (três dos elementos são primos) e de amizade, o sexteto editou três álbuns - "Chromatic" (2011), Diffraction/Refraction" (2014) e "Marrow (2016) -, pelo meio fez uma versão ao vivo do álbum "The Velvet Underground & Nico", dos The Velvet Underground, e providenciou a banda sonora para o filme "Maudite soit la guerre" (1914), de Alfred Machin, num cine-concerto para o Curtas de Vila do Conde.

Da formação inicial, entretanto saiu o guitarrista Luís Costa, tendo sido substituído ao vivo por Guilherme Canhão e, agora para os próximos concertos, o guitarrista Pedro Branco.

Cada um dos músicos dos You Cant Win, Charlie Brown desdobra-se por outros projetos dentro e fora da música, mas há "uma dinâmica de proximidade" entre todos e a cadência dos ensaios regulares numa sala de ensaios, sublinhou David Santos.

Fora dos You Can't Win, Charlie Brown, Afonso Cabral editou recentemente o primeiro álbum a solo, "Moradia", e integra a formação de Bruno Pernadas, Salvador Menezes estreou-se a solo em 2018 com "Novas ocupações", David Santos é também conhecido como noiserv, Tomás Sousa integra Minta & The Brook Trout, e João Gil faz parte dos Diabo na Cruz.

Depois destes dois meses de concertos pelo país, o grupo poderá planear um novo álbum para 2020.