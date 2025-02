Afonso Cabral, cantautor conhecido pelo seu trabalho enquanto vocalista e letrista dos You Can’t Win, Charlie Brown, prepara-se para subir a palco e apresentar o seu mais recente disco, "Demorar" (editado em novembro de 2024).

No próximo dia 27 de fevereiro, o músico vai subir ao palco do Lux Frágil, em Lisboa. Em palco, Afonso Cabral terá ao seu lado António Vasconcelos Dias, David Santos, Inês Sousa, João Correia, Margarida Campelo e Pedro Branco.

Os últimos bilhetes ainda estão disponíveis nos locais habituais.

Para Afonso Cabral, "nunca é fácil definir um disco": "A melhor forma que tenho de o fazer é talvez cair um pouco no cliché de dizer que o Demorar mostra pedaços de mim ao longo dos últimos anos. São peças de um puzzle construído entre 2019 e 2024 (demorado, sim, daí o título, em parte). É sobre aceitação, é sobre saber parar (ou pelo menos tentar), é sobre frustrações e é certamente sobre mais uma série de coisas que eu próprio não entendo ainda muito bem. É também um cumprir de sonhos com os duetos com Shugo Tokumaru e Manuela Azevedo".