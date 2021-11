A 18.ª edição do festival decorre no Theatro Circo em 26 e 27 de novembro, atuando Marina Herlop e Manel Cruz no primeiro dia e Yussef Davies e Tomás Wallenstein no segundo, de acordo com informação disponibilizada hoje na página oficial do festival, na rede social Instagram.

Os bilhetes estarão à venda a partir de quarta-feira.

O Festival para Gente Sentada, que se realizou pela primeira vez em Braga, em 2015, após dez edições em Santa Maria da Feira, é uma coprodução da promotora Ritmos, da Câmara Municipal de Braga e do Theatro Circo.