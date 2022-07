Os portugueses Grand Pulsar, Moullinex, Tiago Bettencourt, You Can't win Charlie Brown e a cantora francesa ZAZ vão atuar no Festival Kalorama, em setembro em Lisboa, anunciou a organização.

A primeira edição do festival de música Kalorama vai ter lugar de 1 a 3 de setembro no Parque da Bela Vista. Embora o cartaz não esteja ainda fechado, foram já anunciadas as presenças de nomes como Arctic Monkeys, Chemical Brothers, Nick Cave & The Bad Seeds, Ornatos Violeta, James Blake, The Legendary Tigerman e Peaches. O festival, que se define como um evento de "música, arte e sustentabilidade", é organizado pela House of Fun e pela Last Tour.