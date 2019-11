Foram recolhidos ainda depoimentos de pessoas que privaram com Zé Pedro e cujas histórias pontuam esta biografia, nomeadamente os músicos Kalu, Xana e Pedro Ayres Magalhães, o radialista Henrique Amaro e a jornalista Lia Pereira.

Profusamente ilustrado, o livro recorda vários episódios considerados marcantes no percurso de Zé Pedro, como a ida ao primeiro Cascais Jazz, em 1971, onde estiveram Miles Davis e Keith Jarrett, a viagem a um festival punk em França, os primeiros ensaios dos Xutos & Pontapés, a morte da mãe, a dependência das drogas e o transplante de fígado.

A biografia relata ainda o tempo em que Zé Pedro inaugurou, com Alex Cortez, o clube de rock Johnny Guitar, em Lisboa, numa altura em que os problemas financeiros quase arruinaram os Xutos & Pontapés.

André Rito incluiu ainda uma cronologia dos Xutos & Pontapés, para lembrar, por exemplo, que a banda rock abriu o concerto dos Rolling Stones em 2003 em Coimbra e foi condecorada em 2004 com a Ordem do Infante D. Henrique.

Há ainda referências à admiração que Zé Pedro tinha por vários músicos, e os momentos em que os conheceu, nomeadamente os guitarristas Keith Richards e Jimmy Page.

A biografia termina com o autor a descrever o último concerto de Zé Pedro, já debilitado, quando os Xutos & Pontapés atuaram a 02 de novembro de 2017 no coliseu de Lisboa.

Zé Pedro morreu a 30 de novembro de 2017 aos 61 anos. Os Xutos & Pontapés decidiram manter a banda e estão a celebrar 40 anos de carreira.

A propósito desta data redonda, a banda rock edita hoje a dupla coletânea "40 anos a dar no duro", com outras tantas canções, e no final de outubro lançaram o primeiro volume da autobiografia "À Minha Maneira", feita de histórias contadas por todos músicos e compiladas pela jornalista Ana Ventura.