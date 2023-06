Intituladas “Zé Povinho em Festa!”, as visitas guiadas abordam as festas populares como fonte de inspiração para Rafael Bordalo Pinheiro (1846-1905), que transformou as antigas tradições em metáforas da vida social e política do país no seu trabalho criativo.

As visitas de 45 minutos realizam-se todos os domingos do mês de junho, às 11h00, e são gratuitas mediante inscrição prévia através de e-mail do serviço educativo.