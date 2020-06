"Tu Não Sabes", um original de Pedro Abrunhosa, é o novo single de Zeca Baleiro, editado esta segunda-feira, dia 22 de junho. O tema faz parte de um álbum com uma homenagem pessoal ao cancioneiro português.

"Canções d´Além Mar" chega às plataformas digitais no 10 de julho e homenageia autores como Sérgio Godinho, Pedro Abrunhosa, Fausto, Zeca Afonso, Rui Veloso e Carlos Tê, Jorge Palma, António Variações, Ornatos Violeta, Vitorino, João Gil e João Monge ou José Cid.

"Longa é a história de amor entre Zeca Baleiro e Portugal. Em 1999 no âmbito do projecto 'Navegar é Preciso', encontro entre artistas brasileiros e portugueses, em São Paulo , Zeca dividiu o palco com Pedro Abrunhosa. Foi o primeiro artista português com quem partilhou o palco. Foi só início de uma longa história de amizade", frisa a editora em comunicado.

"Não é uma antologia, mas um recorte afetivo do cancioneiro português feito por um músico brasileiro, uma homenagem sincera e apaixonada", explica Zeca Baleiro.