A Ucrânia, que este ano foi representada pelos Kalush Orchestra, com "Stefania", eram os grandes favoritos e venceram 66.º edição Festival Eurovisão da Canção, com 631 pontos. A final decorreu este sábado, dia 14 de maio, na PalaOlimpico, em Turim, Itália.

Nas próximas semanas, a organização do festival da Eurovisão vai analisar com a emissora ucraniana Suspilne se há condições para a realização a edição de 2023 no país.

Na sua conta no Instagram, Volodymyr Zelensky felicitou os Kalush Orchestra e adiantou que o evento se vai realizar no país.