Adele celebra esta terça-feira, dia 5 de maio, 32 anos. Nos últimos meses, os fãs da britânica têm esperado novidades sobre o novo álbum, mas a artista tem-se mantido longe dos holofotes. Antes das novas canções, aproveite para recordar na galeria algumas fotos da carreira da cantora de "Someone Like You", "All I Ask" e "Hello".

