Portugal está na final da 65.ª edição do Festival Eurovisão da Canção com a canção “Love Is On My Side”, interpretada pelos The Black Mamba, e que vai decorrer no sábado, em Roterdão (Países Baixos). Portugal foi o quinto finalista anunciado na segunda semifinal que decorreu esta quinta-feira, dia 20 de maio. Veja na galeria as imagens da atuação.

