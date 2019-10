Nas redes sociais há milhares de páginas com as mais diversas montagens. E esta semana nasceu mais uma. No Instagram, um utilizador criou um perfil onde só partilha montagens onde o Papa Francisco aparece a segurar álbuns. Veja na galeria as imagens da conta "El Papa Bendiciendo".

