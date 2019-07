Nelly Furtado, que ficou mundialmente conhecida com temas como "I'm Like a Bird", "Turn Off The Light" ou "All Good Things (Come to an End)", lançou o seu último disco em 2017 e depois de uma pequena digressão afastou-se dos palcos. No ano passado, a cantora apagou todas as suas fotografias do Instagram e atualmente tem-se mantido longe dos holofotes.

