A "The Beautiful Trauma World Tour", de Pink, tornou-se na digressão feminina mais lucrativa da década. De acordo com a Billboard, a artista acumulou mais de 397 milhões de dólares em 2018 e 2019. No total, foram vendidos mais de três milhões de bilhetes, tornando-se a décima digressão com a maior bilheteira de sempre. Veja na galeria como mudou a artista ao longo dos últimos anos.

